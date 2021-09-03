Два жилых дома загорелись от травы в Кугарчинском районе Башкирии

Два жилых дома загорелись от травы в Кугарчинском районе Башкирии
Два жилых дома загорелись от травы в Кугарчинском районе Башкирии
Вчера, 17:35ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
В населенном пункте Березовая роща в Кугарчинском районе два дома и надворные постройки загорелись из-за «нахлеста электрических проводов».

Как сообщают в МЧС Башкирии сегодня, 3 сентября, после двух часов дня началось возгорания жилых домов в поселке Березовая роща в Кугарчинском районе. По предварительным данным пожар начался из-за ««нахлеста электрических проводов».

Так, из-за сильного ветра, огонь по траве распространился и на соседние постройки: баня, гараж и другие надворные постройки. Согласно данным ведомства, пожар удалось ликвидировать в 16:00.

Сообщается, что для тушения были задействовано 5 единиц техники и 19 челок, а также местные жители.

Напомним, что в начале недели, 30 августа, перед началось учебного года из-за зарядного устройства загорелся дом семьи с тремя дочками 16, 7 и 4 лет. Старшая дочка страдает диабетом, а у самой маленькой ДЦП.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы