Два жилых дома загорелись от травы в Кугарчинском районе Башкирии

Как сообщают в МЧС Башкирии сегодня, 3 сентября, после двух часов дня началось возгорания жилых домов в поселке Березовая роща в Кугарчинском районе. По предварительным данным пожар начался из-за ««нахлеста электрических проводов».
Так, из-за сильного ветра, огонь по траве распространился и на соседние постройки: баня, гараж и другие надворные постройки. Согласно данным ведомства, пожар удалось ликвидировать в 16:00.
Сообщается, что для тушения были задействовано 5 единиц техники и 19 челок, а также местные жители.
Напомним, что в начале недели, 30 августа, перед началось учебного года из-за зарядного устройства загорелся дом семьи с тремя дочками 16, 7 и 4 лет. Старшая дочка страдает диабетом, а у самой маленькой ДЦП.