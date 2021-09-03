В Башкирии пожар, который пришел из Оренбургской области, достиг 61 гектара

Пожар перешел на территорию Кугарчинского района из Оренбургской области еще 2 сентября, однако тогда горела сухая трава на площади в 8 га.

Стало известно, что лесной пожар, который 2 сентября был спровоцирован пожаром в Оренбургской области, разгорелся с 8 га до 61 га. Об этом сообщили в МЧС Башкирии. Напомним, что вчера горела трава на 8 га на расстоянии 3 километров от деревни Каскино, тогда же сотрудниками МЧС была проведена опашка 4 километров территории, однако остановить распространение огня не удалось. Известно, что сейчас проводятся работы по тушению очага пожарными и спасателями совместно с волонтерами и местными жителями, также, отмечается, что были привезены водовозы и другая тяжелая техника. Угроза для населенный пунктов отсутствует.

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