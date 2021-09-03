В Башкирии пожар, который пришел из Оренбургской области, достиг 61 гектара

В Башкирии пожар, который пришел из Оренбургской области, достиг 61 гектара
В Башкирии пожар, который пришел из Оренбургской области, достиг 61 гектара
Вчера, 16:10ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Пожар перешел на территорию Кугарчинского района из Оренбургской области еще 2 сентября, однако тогда горела сухая трава на площади в 8 га.

Стало известно, что лесной пожар, который 2 сентября был спровоцирован пожаром в Оренбургской области, разгорелся с 8 га до 61 га. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Напомним, что вчера горела трава на 8 га на расстоянии 3 километров от деревни Каскино, тогда же сотрудниками МЧС была проведена опашка 4 километров территории, однако остановить распространение огня не удалось. Известно, что сейчас проводятся работы по тушению очага пожарными и спасателями совместно с волонтерами и местными жителями, также, отмечается, что были привезены водовозы и другая тяжелая техника. Угроза для населенный пунктов отсутствует.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы