В Башкирии мужчина задушил и зарезал сестру, а после сжег дом с ее телом

СК Башкирии сообщает о возбуждение уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Известно, что во время застолья между обвиняемым и его 55-летней двоюродной сестрой произошла ссора, в результате чего мужчина избил и задушил родственницу, но, видимо, и этого показалось мало, после он нанес еще и 2 ножевых ранения. Так, женщина скончалась, а обвиняемый сбежал, однако ненадолго. На следующий день, как и полагается, преступник вернулся на место убийства, перенес тело сестры в погреб и поджог дом.