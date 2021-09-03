В Башкирии мужчина задушил и зарезал сестру, а после сжег дом с ее телом

В Башкирии мужчина задушил и зарезал сестру, а после сжег дом с ее телом
В Башкирии мужчина задушил и зарезал сестру, а после сжег дом с ее телом
Вчера, 12:56ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Трагедия произошла в Учалинском районе в деревне Москово.

СК Башкирии сообщает о возбуждение уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Известно, что во время застолья между обвиняемым и его 55-летней двоюродной сестрой произошла ссора, в результате чего мужчина избил и задушил родственницу, но, видимо, и этого показалось мало, после он нанес еще и 2 ножевых ранения. Так, женщина скончалась, а обвиняемый сбежал, однако ненадолго. На следующий день, как и полагается, преступник вернулся на место убийства, перенес тело сестры в погреб и поджог дом.

Сообщается, что тело в сгоревшем доме обнаружили 30 августа, а сам мужчина, который как оказалось уже ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, свою вину признал. На данный момент следователями устанавливаются причины преступления.

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