В Башкирии из-за природного пожара в Баймакском районе эвакуировали жителей деревни

Отметим, что за последние сутки, после объявления о локализации всех пожаров на территории Башкирии, возникло 9 очагов лесных пожаров, общая площадь которых 104,33 га. Всего на территории региона действуют 10 очагов природных пожаров на площади 2624,3 га, из которых 6 очагов площадью в 2541,5 га уже локализованы.