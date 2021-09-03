В Башкирии из-за природного пожара в Баймакском районе эвакуировали жителей деревни

В Башкирии из-за природного пожара в Баймакском районе эвакуировали жителей деревни
В Башкирии из-за природного пожара в Баймакском районе эвакуировали жителей деревни
Вчера, 18:12ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Также из-за низкой видимости было ограничено движение на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр.

Стало известно, что в Баймакском районе из-за лесного пожара эвакуировали 16 жителей деревни Галеево. Так, оставленное имущество будет охраняться сотрудниками полиции. Помимо эвакуации, из-за перехода огня через дорогу Баймак-Сибай, данная трасса временно закрыта. Также на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр введено ограничение движения автомобилей, в связи с плохой видимостью. На участках работают сотрудники ГИБДД и ДПС.

Известно, что площадь очага природного пожара составляет 750 га, из которых 1,5 га — активное горение. Также в МЧС сообщают, что для тушения направляется 2 эшелон аэромобильной группы, и 68 человек из пожарно-спасательного отряда.

Отметим, что за последние сутки, после объявления о локализации всех пожаров на территории Башкирии, возникло 9 очагов лесных пожаров, общая площадь которых 104,33 га. Всего на территории региона действуют 10 очагов природных пожаров на площади 2624,3 га, из которых 6 очагов площадью в 2541,5 га уже локализованы.

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