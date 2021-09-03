Многодетная семья из Башкирии потеряла в пожаре дом после обычной зарядки телефона

В поселке Чишмы в семье обычной домохозяйки и электрика произошло горе. Перед самым началом учебного года, 30 августа, их дом полностью сгорел. Всему виной оказался новенький телефон дочери, который загорелся во время зарядки.

Пожар произошёл 30 августа. Как сообщили Mkset в МЧС Башкирии, сообщение о горении жилого бревенчатого дома размером 10х8 метров поступило в 20:58. Открытое горение потушили в 21:36, последствий пожара ликвидировали в 22:35. Причина пожара пока устанавливается, но предполагается, что пожар возник из-за неисправности зарядного устройства от мобильного телефона. Фото: Скриншот с видео Дианы Сафаровой По словам Юлии Лутфуллиной, хозяйки дома, телефон дочери заряжался на втором этаже дома, поэтому члены семьи не сразу заметили возгорание. — Дочка поставила его на зарядку, а через минут 10 он загорелся. Может какое-то короткое замыкание. У меня муж электрик, у нас проводка вся новая. У нас такого не было, чтобы где-то что-то болталось. Дом новый, ему семь лет, — рассказала Mkset женщина. В ту же ночь детей приютили соседи, а Лутфуллины остались расчищать руины. К несчастью, практически ничего не удалось спасти. Юлия с мужем до сих пор расчищает территорию. — Вчера квартиру сняли, чтобы временно пожить, к родственникам неудобно идти с тремя детьми, — добавила Юлия. В семье Лутфуллиных три дочки 16, 7 и 4 лет. Старшая дочка страдает диабетом, а у самой маленькой ДЦП. Сейчас семья нуждается в помощи. Чишминская центральная районная больница пообещала обеспечить семью инсулином для старшей дочери, так как из сгоревшего дома им удалось спасти всего недельный запас препарата. Также близкие организовали сбор помощи семье. Неравнодушные люди передают вещи и переводят посильные суммы. Желающие помочь могут связаться с Юлией Лутфуллиной по телефону 89371661756.

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