Экс-начальника отдела ФНС Башкирии посадили на 6 лет за хищение 131 миллиона рублей

Экс-начальника отдела ФНС Башкирии посадили на 6 лет за хищение 131 миллиона рублей
Экс-начальника отдела ФНС Башкирии посадили на 6 лет за хищение 131 миллиона рублей
Вчера, 13:30ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Руководитель обманул своего товарища.

Бывшего начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №40 по Башкирии приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии обычного режима. Об этом сообщила пресс-служба Кировского райсуда Уфы.

Экс-начальник обманным путём похитил у местного жителя крупную сумму. Руководитель занял у мужчины 131 миллион рублей и пообещал вернуть. Деньги он взял якобы на покупку недвижимости у крупных застройщиков по более низким ценам, ведь, как он утверждал, он знаком с директорами этих компаний. Позже начальник отдела занял у мужчины ещё 900 тысяч рублей на покупку машины, хотя сам взял автомобиль подешевле. Таким образом, он занял у приятеля 131,9 миллиона рублей и не вернул ни копейки.

Приговор вышел сегодня, 3 сентября.

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