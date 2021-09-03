Экс-начальника отдела ФНС Башкирии посадили на 6 лет за хищение 131 миллиона рублей

Экс-начальник обманным путём похитил у местного жителя крупную сумму. Руководитель занял у мужчины 131 миллион рублей и пообещал вернуть. Деньги он взял якобы на покупку недвижимости у крупных застройщиков по более низким ценам, ведь, как он утверждал, он знаком с директорами этих компаний. Позже начальник отдела занял у мужчины ещё 900 тысяч рублей на покупку машины, хотя сам взял автомобиль подешевле. Таким образом, он занял у приятеля 131,9 миллиона рублей и не вернул ни копейки.