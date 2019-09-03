В Уфе после взрыва получил травмы хозяин самогонного аппарата

Сегодня, 3 сентября, серьезное ЧП произошло в квартире на третьем этаже восьмиэтажного дома по улице Пинского в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе столичного Управления гражданской защиты.

Вызов по поводу подозрительного и очень громкого хлопка поступил диспетчеру в 13.46. Выехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что в квартире на третьем этаже выбито окно, а на кухне царит переполох. Оказалось, что взорвался самогонный аппарат в процессе пользования.