В Уфе после взрыва получил травмы хозяин самогонного аппарата
Вчера, 17:50ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Управление по гражданской защиты города.
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ЧП произошло в квартире восьмиэтажки по улице Пинского.
Сегодня, 3 сентября, серьезное ЧП произошло в квартире на третьем этаже восьмиэтажного дома по улице Пинского в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе столичного Управления гражданской защиты.
Вызов по поводу подозрительного и очень громкого хлопка поступил диспетчеру в 13.46. Выехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что в квартире на третьем этаже выбито окно, а на кухне царит переполох. Оказалось, что взорвался самогонный аппарат в процессе пользования.
Хозяину квартиры потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники газовой службы, также прибывшие по вызову, убедились в отсутствии утечек и установили заглушку.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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