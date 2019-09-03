В Башкирии слегка смягчили наказание экс-сотруднику колонии, избившему осужденного

Верховный суд Башкирии не стал удовлетворять апелляционную жалобу бывшего сотрудника колонии, которого ранее суд признал виновным в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено почти два года назад, в июле 2017 года. В одной из исправительных колоний осужденный, который отказался пройти обязательный досмотр личных вещей, был сильно избит работником колонии. Представитель власти настолько увлекся процессом, что продолжил избивать лежащего на полу человека даже после того, как тот был обездвижен. В итоге избитый мужчина скончался.

Калининский районный суд Уфы приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и дополнительно – к запрету на три года занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и в органах уголовно-исполнительной системы.