В Башкирии пациентка, которая вцепилась в волосы доктору, выплатила компенсацию

На днях разрешилась наконец-то конфликтная ситуация, возникшая в апреле текущего года в женской консультации городской больницы Нефтекамска. Подробности сообщили в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения РБ.

История началась с того, что пациентка стала требовать у сотрудников регистратуры направление на анализы. Попытки сотрудников регистратуры объяснить женщине, что для получения направления на анализы нужно сначала попасть к врачу, не увенчались успехом. Женщина продолжала скандалить. Тогда в регистратуру вызвали заведующую женской консультацией, и е досталось больше всех.

Нервная пациентка (которая, к слову, не была беременна, она нуждалась в анализе гормонов щитовидной железы) вцепилась заведующей в волосы и стала таскать ее по коридору, пока дерущихся женщин не разняли другие медики.

Извиняться скандалистка не стала, а вместо этого разместила пост в соцсетях, похваставшись, как она проучила «нерадивых врачей». После этого заведующая женской консультацией написала заявление в полицию. После скандала врач пожаловалась на боли в шейном отделе позвоночника и голове, а позднее была госпитализирована с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение больницы.