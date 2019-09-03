В Башкирии пациентка, которая вцепилась в волосы доктору, выплатила компенсацию
Скандал случился в апреле текущего года и получил неожиданное продолжение.
На днях разрешилась наконец-то конфликтная ситуация, возникшая в апреле текущего года в женской консультации городской больницы Нефтекамска. Подробности сообщили в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения РБ.
История началась с того, что пациентка стала требовать у сотрудников регистратуры направление на анализы. Попытки сотрудников регистратуры объяснить женщине, что для получения направления на анализы нужно сначала попасть к врачу, не увенчались успехом. Женщина продолжала скандалить. Тогда в регистратуру вызвали заведующую женской консультацией, и е досталось больше всех.
Нервная пациентка (которая, к слову, не была беременна, она нуждалась в анализе гормонов щитовидной железы) вцепилась заведующей в волосы и стала таскать ее по коридору, пока дерущихся женщин не разняли другие медики.
Извиняться скандалистка не стала, а вместо этого разместила пост в соцсетях, похваставшись, как она проучила «нерадивых врачей». После этого заведующая женской консультацией написала заявление в полицию. После скандала врач пожаловалась на боли в шейном отделе позвоночника и голове, а позднее была госпитализирована с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение больницы.
Было возбуждено уголовное дело. В процессе его расследования выяснилось, что женщина нигде официально не работает, воспитывает одна детей. Она признала свою вину и публично принесла извинения избитой ей докторице, а также заплатила компенсацию в размере 10 тысяч рублей. После этого уголовное дело было прекращено.