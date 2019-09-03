При борьбе с пожарами в Башкирии попытаются выделить аномальные территории

Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров ознакомил присутствующих со сводкой происшествий за минувшую неделю. Из нее следовало, что за неделю в Башкирии был зарегистрирован 201 пожар, при этом спасли 61 человека, обошлось без пожаров.

При этом очевидно, что регулировать показатели смертности в этом разрезе какими-либо административными и прочими методами проблематично. Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил после доклада, что за семь месяцев 2019 года показатели общей смертности в регионе начали уменьшаться, однако цифры, касающиеся гибели людей при пожарах выглядят слишком неутешительно.

- В республике уменьшилось число суицидов, смертельных ДТП или гибели людей в результате онкозаболеваний. Но меня смущает, что мы не можем никак сладить с пожарами, - поделился мыслями Радий Хабиров. – В этом году в пожарах погибло больше людей, чем в прошлом. Не срабатывают наши усилия до конца.

Радий Хабиров посчитал, что необходимо провести мозговой штурм и найти способ выхода из ситуации. По его мнению, возможно, получится выделить некие аномальные территории, требующие повышенного внимания и привлечь глав муниципалитетов для более эффективного решения задачи.