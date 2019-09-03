Под Уфой 5-летняя девочка пострадала от нападения бойцовской собаки
Вчера, 11:51ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Инцидент произошел в селе Зубово Уфимского района.
Обстоятельства ЧП, жертвой которого стал ребенок, стали известны журналистам.
5-летняя Камилла вышла на улицу поиграть и направилась к подруге, во дворе которой имелась бойцовская собака. Внезапно злой пес выскочил наружу и напал на девочку, сильно искусав её.
7-летняя подруга девочки отогнала собаку, но та ринулась во двор к соседям и напала на их собаку. Усмирить животное удалось с трудом.
Медики уже три недели делают девочке уколы и перевязки. Мама пострадавшей сообщила журналистам «КП-Уфа», что в тот же день вечером они пошли к соседям, чтобы потребоввать объяснений. Однако те встали на защиту собаки и даже не извинились.
Участковый порекомендовал матери Камиллы судиться с соседями, чтобы привлечь их к ответственности.
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