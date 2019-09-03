Под Уфой 5-летняя девочка пострадала от нападения бойцовской собаки

Обстоятельства ЧП, жертвой которого стал ребенок, стали известны журналистам.

5-летняя Камилла вышла на улицу поиграть и направилась к подруге, во дворе которой имелась бойцовская собака. Внезапно злой пес выскочил наружу и напал на девочку, сильно искусав её.

7-летняя подруга девочки отогнала собаку, но та ринулась во двор к соседям и напала на их собаку. Усмирить животное удалось с трудом.

Медики уже три недели делают девочке уколы и перевязки. Мама пострадавшей сообщила журналистам «КП-Уфа», что в тот же день вечером они пошли к соседям, чтобы потребоввать объяснений. Однако те встали на защиту собаки и даже не извинились.