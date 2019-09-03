Направлявшийся в Турцию лайнер экстренно приземлился в Краснодаре

Отмечается, что в краснодарский аэропорт лайнер авиакомпании Red Wings приземлился в 02:25 по московскому времени. В этот момент на его борту находились 225 человек. Пассажир, который жаловался на ухудшение самочувствия, был передан бригаде медиков. В 03:33 по московскому времени лайнер взлетел и продолжил свой путь.