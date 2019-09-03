Два авиарейса, летевшие в Уфу, задержаны из-за птиц, попавших в воздухосборник
Вчера, 17:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Опасные происшествия имели место в Нижневартовске.
Сегодня, 3 сентября, стало известно, что вновь случились два неприятных инцидента, связанных с попаданием птиц в части самолетов. Оба пострадавших воздушных борта принадлежат авиакомпании UTair. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Из-за попадания птиц в воздухосборник самолетов задержаны два рейса, которые должны были вылететь по рейсам Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень и Нижневартовск-Уфа.
Рейсы будут выполнены на резервных самолетах, один из них уже прилетел из Сургута.
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