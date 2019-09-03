Два авиарейса, летевшие в Уфу, задержаны из-за птиц, попавших в воздухосборник

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что вновь случились два неприятных инцидента, связанных с попаданием птиц в части самолетов. Оба пострадавших воздушных борта принадлежат авиакомпании UTair. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Из-за попадания птиц в воздухосборник самолетов задержаны два рейса, которые должны были вылететь по рейсам Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень и Нижневартовск-Уфа.