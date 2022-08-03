Появились кадры жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла женщина и пострадали дети

В результате аварии, 35-летняя водительница «Lifan Solano» погибла от полученных травм, а ее 12-летний сын и 10-летняя дочь были госпитализированы. В медицинское учреждение доставлена была водительница «Renault Kaptur» и ее два пассажира — 35-летняя женщина и 15-летняя девочка.