Появились кадры жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла женщина и пострадали дети

Появились кадры жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла женщина и пострадали дети
Появились кадры жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла женщина и пострадали дети
Вчера, 12:06ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Авария произошла накануне 2 августа на 1546-м километре дороги Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе. В результате столкновения погибла 35-летняя женщина, еще трое детей госпитализированы.

Появились подробности смертельного ДТП в Иглинском районе, а именно на 1546-м километре дороги Самара — Уфа — Челябинск. Согласно информации главы ГИБДД Башкирии, 52-летняя уфимка за рулем «Renault Kaptur» совершила касательное столкновение со встречной фурой «Man», затем столкнулась со встречным «Lifan Solano».

Кроме того, в ГИБДД обнародовали кадры с видеорегистратора «Renault Kaptur», судя по которым уфимка выехала на встречную полосу.

Видео:МЧС по РБ, ГИБДД по РБ

В результате аварии, 35-летняя водительница «Lifan Solano» погибла от полученных травм, а ее 12-летний сын и 10-летняя дочь были госпитализированы. В медицинское учреждение доставлена была водительница «Renault Kaptur» и ее два пассажира — 35-летняя женщина и 15-летняя девочка.

Отметим, что трагедия произошла в четырёх километрах от места, где в этот же день, но несколькими часами ранее в ДТП погиб водитель грузовика.

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