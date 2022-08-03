Появились кадры жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла женщина и пострадали дети

Появились подробности смертельного ДТП в Иглинском районе, а именно на 1546-м километре дороги Самара — Уфа — Челябинск. Согласно информации главы ГИБДД Башкирии, 52-летняя уфимка за рулем «Renault Kaptur» совершила касательное столкновение со встречной фурой «Man», затем столкнулась со встречным «Lifan Solano».
Кроме того, в ГИБДД обнародовали кадры с видеорегистратора «Renault Kaptur», судя по которым уфимка выехала на встречную полосу.
В результате аварии, 35-летняя водительница «Lifan Solano» погибла от полученных травм, а ее 12-летний сын и 10-летняя дочь были госпитализированы. В медицинское учреждение доставлена была водительница «Renault Kaptur» и ее два пассажира — 35-летняя женщина и 15-летняя девочка.
Отметим, что трагедия произошла в четырёх километрах от места, где в этот же день, но несколькими часами ранее в ДТП погиб водитель грузовика.