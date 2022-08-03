На садовом участке в Башкирии обнаружили опасную боевую мину

Напомним, в мае 2022 года мину обнаружили в груде железа в одном из пунктов приёма металлолома в Уфе. Боеприпас оказался учебным, однако сотрудники ОМОН управления Росгвардии всё же отметили, что в случае обнаружения предметов, напоминающих взрывоопасное оружие наиболее верным решением со стороны граждан будет обратиться к правоохранителям.