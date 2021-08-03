В Уфе произошел крупный пожар в трех частных домах

Оказалось, что загорелись сразу три дома, огонь распространился на территории площадью 200 квадратных метров, при этом был риск, что загорятся и два соседних дома. Чтобы потушить такой огромный пожар, спасатели создали оперативный штаб, два боевых участка. Огонь тушили сразу 43 человека при помощи 14 единиц техники. Было подано 6 стволов «РСК-50», работали два звена газодымозащитной службы.