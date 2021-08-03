В Уфе произошел крупный пожар в трех частных домах

В Уфе произошел крупный пожар в трех частных домах
В Уфе произошел крупный пожар в трех частных домах
Вчера, 08:54ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС по РБ
Пожар площадью 200 квадратных метров тушили 43 человека.

Сегодня ночью, 3 августа, в 04:47 в МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что на улице Чкалова в Уфе загорелся частный дом. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Оказалось, что загорелись сразу три дома, огонь распространился на территории площадью 200 квадратных метров, при этом был риск, что загорятся и два соседних дома. Чтобы потушить такой огромный пожар, спасатели создали оперативный штаб, два боевых участка. Огонь тушили сразу 43 человека при помощи 14 единиц техники. Было подано 6 стволов «РСК-50», работали два звена газодымозащитной службы.

К 06:20 часам огонь наконец потушили. Обошлось без погибших и пострадавших. Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны, их предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

Напомним, сейчас в республике остаётся актуальна проблемы лесных пожаров. Огнем охвачены 12 гектаров леса Башкирии.

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