Около 30 человек ранены: полиция назвала ситуацию в Техасе бандитским терроризмом
Десять человек погибло в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (Теас США) в результате стрельбы.
По словам мэра города Дональда Марго, задержаны двое подозреваемых, они находится под стражей, еще один пропал без вести. На месте работает полиция и ФСБ.
Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда не смогла сообщить точное число жертв.
В местной больнице подтвердили данные о пострадавших, но не уточнили в каком они состоянии.
Правоохранительные органы назвали ситуацию бандитским терроризмом, сообщает kfoxtv.com и советуют всем избегать пока данную территорию.
В начальной школе MacArthur, 8101 Whitis, создан центр воссоединения семей.
В 424 S. Mesa Hills в западном Эль-Пасо происходит донорство крови. Банк крови будет открыт до 17:00.
Дональд Трамп написал, получив доклад о стрельбе: "Поговорил с губернатором, чтобы заверить в полной поддержке федерального правительства. Да будет Бог с вами всеми! "