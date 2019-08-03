Около 30 человек ранены: полиция назвала ситуацию в Техасе бандитским терроризмом

По словам мэра города Дональда Марго, задержаны двое подозреваемых, они находится под стражей, еще один пропал без вести. На месте работает полиция и ФСБ.

Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда не смогла сообщить точное число жертв.

В местной больнице подтвердили данные о пострадавших, но не уточнили в каком они состоянии.

Правоохранительные органы назвали ситуацию бандитским терроризмом, сообщает kfoxtv.com и советуют всем избегать пока данную территорию.

В начальной школе MacArthur, 8101 Whitis, создан центр воссоединения семей.

В 424 S. Mesa Hills в западном Эль-Пасо происходит донорство крови. Банк крови будет открыт до 17:00.