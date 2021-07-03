В Башкирии тело утонувшего мужчины искали три дня

Сегодня, 3 июля, в Октябрьском водолазы обнаружили на озере Ик-Куль труп 42-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

По предварительным данным, 30 июня мужчина вместе со своим другом купался и распивал алкоголь. Один из них пропал. По словам очевидцев, он ушёл в сторону города. Когда товарищ не обнаружил своего друга на берегу, он взял все вещи и пошёл к нему домой, надеясь увидеть его там. Однако дома мужчины не оказалось. Весь следующий день пропавшего искали родственники и его друг, но поиски не дали результата. 2 июля с заявлением в полицию обратилась мать пропавшего мужчины. Сегодня утром поиски начали водолазы, которые и обнаружили погибшего в трёх метрах от берега на дне озёра.

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