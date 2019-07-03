Фото: wikipedia.org
В Кургане ребенок погиб от взорвавшегося телефона
3 июля, 19:37Происшествия
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В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося телефона. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает RT, в одном из домов по улице Тельмана было обнаружено тело ребенка. По предварительной версии, мальчик поставил телефон на зарядку, который впоследствии взорвался.
По словам соседей, хлопка слышно не было. Они предположили, что виной трагедии послужила неисправная проводка.
Происшествие случилось утром 3 июля.
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