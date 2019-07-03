В Башкирии завершено расследование дела о мошенничестве на 22 миллиона рублей

В 2017 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере - житель республики, 1979 года рождения, являлся директором двух обществ с ограниченной ответственностью и с 2012 по 2017 годы, являясь руководителем ООО, внес в налоговые документы, в том числе в декларации о налоге на добавленную стоимость ложные сведения.

Был подделан ряд документов о проведенных финансово-хозяйственных сделках по приобретению сельскохозяйственной продукции, а затем эти документы представлены в налоговую службу с заявлениями о возмещении сумм НДС. В результате обвиняемый незаконно получил из бюджета РФ более 22 миллионов рублей.

Часть похищенных денег была легализована в результате покупки дорогостоящего автотранспорта, в том числе грузового и класса «люкс».

Фото: 02.мвд.рф

Следователем для обеспечения возмещения ущерба изъяты и арестованы автомашины «Lexus RX200T», «Toyota Lаnd Cruiser 200», «Hyundai Solaris», грузовики МАЗ 630305-220 и прицеп к нему. Также арестованы счета ООО обвиняемого и принадлежащие ему мебель и бытовая техника.

Фото: 02.мвд.рф

В настоящее время жителю республики предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.