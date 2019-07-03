В Башкирии каждому из родителей погибшего в ДТП ребенка выплатили 120 тысяч рублей
3 июля, 10:53ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Ребенок выбежал на проезжую часть в неположенном месте, вследствие чего был сбит автомобилем.
Житель Стерлибашевского района выплатит компенсацию за смерть ребенка в ДТП, сообщили в городском суде Стерлитамака.
В августе 2018 года 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте. Автомобиль сбил ребенка. В тяжелом состоянии мальчишку госпитализировали в больницу, где спустя некоторое время он скончался от полученных травм.
Родители погибшего обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Городская прокуратура поддержала исковые требования, в результате чего суд обязал водителя выплатить родителям 240 тысяч рублей.
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