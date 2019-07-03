В Башкирии в воду рухнул мост, на котором проходили съемки сериала «Вечный зов»

Снимки рухнувшего моста опубликовали сразу в нескольких социальных сетях города. О пострадавших пока не сообщается.

— Наверно уже проще, собраться всему городу и принести по бревну и доске! Тогда можно как-то восстановить мост! А ведь у каждого белоречанина есть столько воспоминаний, связанных с мостом, — пишут расстроенные пользователи соцсетей.

Напомним, на ремонт настоящей реликвии культового советского сериала «Вечный зов» требовалось около 30 млн рублей. Местная администрация такой бюджет потянуть не смогла. На публичных слушаниях ранее решили, что мост городу не нужен. Однако значительная часть города была убеждена, что его необходимо спасти.

Известно, что ранее по мосту шла дорога к сталепроволочно-канатному заводу — градообразующему предприятию. Несколько лет назад завод от него отказался.