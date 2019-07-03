В Башкирии на директора детского центра завели дело за перевод денег на счета дочек

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального детско-юношеского центра «Венед», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Данное учреждение в выходные и праздничные дни организовывало по заказу различных организаций спортивно-массовые мероприятия, в числе которых были походы и сплавы.

При этом оплату за данные услуги заказчиков просили внести не на счета центра, а на счета дочерей его директора. Девушки являлись индивидуальными предпринимателями и одновременно числились заместителями директора по воспитательной работе и административно-хозяйственной части.

В то же время зарплата сотрудникам центра, привлеченным к данным мероприятиям, выплачивалась за счёт бюджетных средств. Для этого в табели учета их рабочего времени вносились ложные сведения.

С июля 2015 года по май 2018 года муниципальным учреждением были незаконно оказаны услуги на сумму свыше 450 тысяч рублей.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по десяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и десяти эпизодам служебного подлога.