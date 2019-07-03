В Башкирии муж зарезал супругу за измену и пришел в полицию с повинной
3 июля, 12:08ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://surb.sledcom.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На 39-летнего жителя Калтасинкого района возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
30 июня в полицию обратился мужчина с явкой с повинной, заявив, что убил свою жену.
В частном доме в одной из деревень Калтасинского района было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Вечером 29 июня пьяный обвиняемый обнаружил свою жену в доме у односельчанина и, уличив в измене, избил ее и находящегося с ней мужчину, после чего нанес супруге несколько ножевых ранений в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Сейчас с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В 2015 году мужчина уже был осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью своей супруге.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей