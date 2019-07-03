В Башкирии муж зарезал супругу за измену и пришел в полицию с повинной

30 июня в полицию обратился мужчина с явкой с повинной, заявив, что убил свою жену.

В частном доме в одной из деревень Калтасинского района было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Вечером 29 июня пьяный обвиняемый обнаружил свою жену в доме у односельчанина и, уличив в измене, избил ее и находящегося с ней мужчину, после чего нанес супруге несколько ножевых ранений в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Сейчас с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.