Фото: pxhere.com
Прорыв дамбы в Индии унес жизни двух человек
3 июля, 16:46Происшествия
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Как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы в Индии, в штате Махараштра.
Ещё свыше двадцати считаются пропавшими без вести, сообщает 3 июля газета "Известия".
Инцидент случился в округе Ратнагири. Прорыв дамбы стал причиной подтопления семи деревень. При этом 12 домов было полностью смыто водой. В настоящее время на месте работают спасатели и волонтеры.
Сильнейший за последние десять лет муссон обрушился на Индию в конце июня. Проливные дожди стали причиной гибели уже более двадцати человек.
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