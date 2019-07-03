«Да, я вас всех подвела»: В Уфе директор турфирмы скрылась с деньгами

Директор туристической фирмы ООО «Лови волну» Екатерина Петряева собрала деньги, которые отдали за путевки желающие отдохнуть, и «ушла в закат», сообщают «Вести-Башкортостан».

По факту сбежавшего с деньгами директора полицейские сейчас проводят проверку.

Пострадавшие купили путевки в Анталию на Средиземное море. Кто за 100 тысяч рублей, кто за 300.

Менеджер турфирмы позвонила обманутым гражданам и сообщила, что директор турфирмы скрылась с деньгами. При этом по телефону сама Екатерина Петряева сказала: «Ну, Зульфия, а что ты от меня хочешь? Если честно сказать — знаешь до чего все это дошло? Я была в состоянии предсуицидальном. Я вас всех подвела очень. Я вас всех очень подставила».

На данный момент от действий Петряевой пострадали минимум шестеро. Учитывая, что она уехала с деньгами, менеджеры едва ли смогут вернуть их обманутым туристам.