В Уфе почтили память погибших над Боденским озером

Со дня трагедии над Боденским озером прошло 16 лет. В той авиакатастрофе погибли 71 человек, среди которых 52 были одаренными детьми из Башкирии.

Трагедия над Боденским озером – нелепая цепь случайностей. Дети, которых премировал поездкой в Испанию фонд «Юнеско», должны были вылететь рейсовым самолетом из аэропорта Шереметьево, но сопровождающие взрослые в спешке перепутали аэровокзалы и приехали в Домодедово. Самолет улетел в Барселону, а подростки ждали сутки.

Тогда в 23:35 по местному времени в воздухе столкнулись самолет ТУ-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757».