В Краснодаре площадь возгорания одного из ТЦ увеличилась до 800 кв.м.
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что площадь возгорания в одном из торговых центров Краснодара возросла до 800 квадратных метров.
Как сообщает газета «Известия» 3 июля, пламя охватило кровлю над складским помещением ТЦ. По причине пожара в полную готовность приведены два вертолета МЧС. На ликвидацию возгорания направлены более 90 человек и 20 единиц спецтехники.
Отмечается, что возгорание произошло в торговом центре Краснодара, который находится на улице Уральская. Посетители и сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы. Согласно предварительной информации пострадавших нет.
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