В Башкирии торговцы продали алкоголь подростку и дали взятку полицейскому
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Организацию обязали выплатить 100 тысяч рублей.
В Калтасинском районе Башкирии в магазине ООО «Хабипова» полиция зафиксировала случай продажи алкоголя подростку. По этому поводу было заведено дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Директор предложила полицейскому взятку, что зафиксировала камера наблюдения. Предпринимательнице было предъявлено еще одно обвинение по статье «Незаконное предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица».
В итоге торговую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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