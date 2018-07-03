В Башкирии годовалого малыша обеспечили лекарствами

Семья девочки из Кармаскалинского района не могла купить лекарства стоимостью свыше 140 тысяч рублей за свой счёт и обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

В сентябре 2017 года консилиум врачей в Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство, и малышу требовалось непрерывно принимать данный препарат в течение года. Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.