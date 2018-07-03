В Башкирии чиновница пойдет под суд за мелкое взяточничество

По статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог» подозревается управляющий делами одного из сельских поселений Бижбулякского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В декабре 2016 года в сельсовет направили мужчину, который должен был отработать 60 часов за административное правонарушение. 56-летняя работница администрации за новое офисное кресло поставила в табеле учета рабочего времени отметки об исполнении трудовой повинности.