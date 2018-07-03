В Башкирии чиновница пойдет под суд за мелкое взяточничество
Сегодня, 15:27ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Женщина написала о выполненных обязательных работах взамен на офисное кресло.
По статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог» подозревается управляющий делами одного из сельских поселений Бижбулякского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В декабре 2016 года в сельсовет направили мужчину, который должен был отработать 60 часов за административное правонарушение. 56-летняя работница администрации за новое офисное кресло поставила в табеле учета рабочего времени отметки об исполнении трудовой повинности.
Так, 60 часов обязательных работ мужчина купил за 2300 рублей.
Уголовное дело направлено в белебеевский межрайонный следственный отдел.
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