В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа

В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа
В Башкирии погиб ребенок после падения из окна шестого этажа
Вчера, 11:27ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI

В Башкирии после падения из окна квартиры погиб 4-летний ребенок

Трагедия произошла вечером 2 июня в городе Стерлитамак, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером, 2 июня, в Стрелитамаке из окна шестого этажа выпал ребенок 2018 года рождения. К сожалению, мальчик не выжил.

Как уточняет, пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС, на данный момент устанавливаются причины трагедии.

Похожий случай произошел также вчера вечером, но уже с 11-летним мальчиком из Ишимбайского района. В ведомстве сообщили, что мальчик упал из окна 4 этажа. Отмечается, ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в Ишимбайскую ЦРБ.

Ранее, замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова напомнила жителям региона, что ответственность за ребенка, в случае его падения из окна, «какая бы трагедия ни была» несут его родители или законные представители.

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