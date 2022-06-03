Пожар на железной дороге в Башкирии: Видео

Как сообщают в ведомстве, открытое горение прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать примерно за 20 минут. Полностью возгорание было ликвидировано около часа ночи. Отмечается также, что в целях безопасности, чтобы минимизировать возможные последствия в селе была отключена электроэнергия.