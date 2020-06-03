В Башкирии напали на сотрудницу интим-магазина
Сегодня, 13:08ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В МВД по Башкирии сообщили о нападении на магазин для взрослых.
В пресс-службе министерства рассказали, что нападение произошло 30 мая, когда двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали деньги у 68-летней работницы интим-магазина. Общая сумма ущерба прибывшими полицейскими была оценена в 60 тысяч рублей.
Позже сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых 29 и 30 лет. Мужчины дали признательные показания, сообщив, что заставили продавщицу отдать все содержимое ее сумки. Один из налетчиков, отметили в пресс-службе, прихватил также с собой силиконовое изделие, предназначенное для мужчин.
Все похищенные изделия задержанные потратили на себя. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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