В Башкирии напали на сотрудницу интим-магазина

В пресс-службе министерства рассказали, что нападение произошло 30 мая, когда двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали деньги у 68-летней работницы интим-магазина. Общая сумма ущерба прибывшими полицейскими была оценена в 60 тысяч рублей.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых 29 и 30 лет. Мужчины дали признательные показания, сообщив, что заставили продавщицу отдать все содержимое ее сумки. Один из налетчиков, отметили в пресс-службе, прихватил также с собой силиконовое изделие, предназначенное для мужчин.