В Башкирии на глазах у толпы мужчина сорвался с высоты
Сегодня, 15:17ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Несчастный случай произошел под Нефтекамском, мужчина сорвался во время работы на глазах очевидцев.
Гибель 44-летнего разнорабочего произошла 30 мая. Об этом сообщили журналисты «КП-Уфа». По имеющейся информации, мужчина работал на стройке у своего знакомого в селе Энергетик.
Во время строительства хозяйственного блока он не удержал равновесие и сорвался. Высота падения была всего два метра, но пострадавший получил очень серьезные повреждения.
На место происшествия сразу же вызвали бригаду медиков, но те лишь констатировали смерть, травмы были несовместимы с жизнью.
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