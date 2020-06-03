В Башкирии на глазах у толпы мужчина сорвался с высоты

Гибель 44-летнего разнорабочего произошла 30 мая. Об этом сообщили журналисты «КП-Уфа». По имеющейся информации, мужчина работал на стройке у своего знакомого в селе Энергетик.

Во время строительства хозяйственного блока он не удержал равновесие и сорвался. Высота падения была всего два метра, но пострадавший получил очень серьезные повреждения.