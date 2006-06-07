В Турции скончался ученый-физик Оскар Кайбышев

Он основал и возглавил Институт сверхпластичности металлов в Уфе.

В турецкой Анталии после болезни на 79-ом году жизни умер известный ученый-физик, академик Оскар Кайбышев, сообщил Башинформ со ссылкой на полпредство Башкирии в Москве.

По некоторым данным, бывший основатель и директор уфимского Института проблем сверхпластичности металлов болел раком. В Турции он находился на отдыхе.

Оскар Акрамович Кайбышев родился в 1939 году в Москве, окончил Московский институт стали и сплавов. С 1967 года работал в Уфимском авиационном институте. Основатель и директор (1987-2005) Института проблем сверхпластичности металлов, академик Академии наук Республики Башкортостан и член Общественной академии РАЕН. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Башкирской АССР. В 1991-1994 годах был президентом Академии наук Башкортостана.

Оскар Кайбышев — доктор наук, автор 350 научных трудов, в том числе пяти монографий, 150 изобретений.

Его научная карьера была прервана в 2005 году. Тогда ему было предъявлено обвинение в передаче технологий двойного назначения Южной Корее, после чего он был отстранен от должности. Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы условно.

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