В Башкирии нашли лодку с погибшим рыбаком

В минувшую пятницу, 1 мая, страшную находку сделали местные жители Белорецкого района Башкирии. На реке Инзер в районе деревни Реветь была выловлена дрейфующая одноместная резиновая лодка, в которой лежало тело мертвого рыбака вместе с рыболовными снастями.