В Башкирии нашли лодку с погибшим рыбаком

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция и следком выясняют причины смерти человека.
В минувшую пятницу, 1 мая, страшную находку сделали местные жители Белорецкого района Башкирии. На реке Инзер в районе деревни Реветь была выловлена дрейфующая одноместная резиновая лодка, в которой лежало тело мертвого рыбака вместе с рыболовными снастями.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, погибшему на вид ему 35-40 лет. Его личность и обстоятельства происшедшего выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей