В Сирии разбился истребитель, оба пилота погибли
Сегодня, 13:52ПроисшествияМарат ГареевФото: interpolit.ru
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Причиной катастрофы могла стать птица, попавшая в двигатель.
Катастрофа произошла около 09:45 по московскому времени над Средиземным морем. Истребитель СУ-30СМ набирал высоту после того, как взлетел с аэродрома Хмеймим. Оба пилота, находившщихся на борту, погибли. Об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.
По предварительным данным, причиной трагедии могла стать птица, попавшая в двигатель самолета, огня по машине не открывали.
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