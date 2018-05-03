В Сирии разбился истребитель, оба пилота погибли

Катастрофа произошла около 09:45 по московскому времени над Средиземным морем. Истребитель СУ-30СМ набирал высоту после того, как взлетел с аэродрома Хмеймим. Оба пилота, находившщихся на борту, погибли. Об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.