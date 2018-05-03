В Башкирии в пожаре погибла 88-летняя пенсионерка

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причина возгорания выясняется.
Сегодня утром в 5:50 загорелся бревенчатый дом на улице Центральная в деревне Куяново Калтасинского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В пожаре погибла 88-летняя женщина. Сейчас выясняются причины возгорания.
Пожар потушили за 20 минут, в тушении пожара были задействованы две единицы техники пожарно-спасательной службы и четыре человека.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей