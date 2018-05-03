В Башкирии мужчина зарезал пожилую пару из-за денег

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хозяин квартиры отказался давать злоумышленнику деньги в долг, после чего тот схватился за нож.
В убийстве двоих пенсионеров в Белорецке подозревается 41-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Тела 78-летней женщины и 80-летнего мужчины были найдены 4 апреля в одной из квартир Белорецка. По версии следствия, 41-летний мужчина пришел в гости к 80-летнему пенсионеру с просьбой занять денег в долг и, получив отказ, ударил мужчину ножом в грудь, а после несколько ударов ножом нанес супруге потерпевшего, которая находилась в соседней комнате.
Пожилые люди от полученных травм скончались на месте.
Мужчина похитил 60 тысяч рублей и скрылся с места преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей