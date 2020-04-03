В Уфе 30-летняя женщина жестоко расправилась со своим возлюбленным
3 апреля, 18:58ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности кровавого происшествия сообщили в башкирском управлении Следственного комитета.
Следователи сообщили, что убийство произошло 2 апреля. 30-летняя девушка в тот день выпивала со своим 37-летним сожителем.
Во врем распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой женщина ударила ножом своего возлюбленного в грудь, в область сердца, передают в следкоме. Мужчина скончался сразу на месте происшествия.
По факту произошедшего в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемой в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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