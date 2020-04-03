В Уфе 30-летняя женщина жестоко расправилась со своим возлюбленным

Следователи сообщили, что убийство произошло 2 апреля. 30-летняя девушка в тот день выпивала со своим 37-летним сожителем.

Во врем распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой женщина ударила ножом своего возлюбленного в грудь, в область сердца, передают в следкоме. Мужчина скончался сразу на месте происшествия.