В Башкирии задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в стационар для изолированных лиц

Сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо сообщил о том, что имела место попытка проникновения на территории охраняемого стационара.

- Сейчас эти учреждения охраняют частные охранные предприятия, они все имеют тревожные кнопки вызова войск Национальной гвардии, по вызовам туда сразу прибудут наши сотрудники, - пояснил Александр Бурдо.

По его словам, подобный инцидент уже был.

- Задержали человека, всё решили мирным путем, - уточнил спикер. - При возникновении каких-либо осложнения мы готовы их все взять под охрану.

Как пояснил на совещании глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, с 30 марта на базе ООО "Родник" введен в строй первый в Башкирии обсерватор для лиц, прибывающих из зарубежных государств. Он рассчитан на 84 человека. Сейчас там находятся четверо, прибывшие из Израиля, Индии, Молдавии и Египта.

Для организации работы обсерватора из резервного фонда правительства было выделено 1 млн 700 тысяч рублей.

Готовятся к вводу в строй еще три обсерватора, которые будут расположены в Уфимском районе, городе Октябрьском и Абзелиловском районе.