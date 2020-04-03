В Башкирии нашли тело пропавшей 27-летней женщины
3 апреля, 17:37ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Лиза-Алерт
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Девушка ушла из дома несколько месяцев назад.
27-летнюю Наталью Каталевич из деревни Петяково обнаружили погибшей, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».
По словам поисковиков, она ушла из дома 20 января, и с тех пор о ней не было информации. К поискам подключились волонтеры и полиция.
Об обстоятельствах смерти в настоящий момент ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что решение уйти из дома Наталья приняла сама.
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