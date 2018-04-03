В Уфе в садике малыш получил закрытый перелом

По предварительным данным, причиной происшествия стала неудобная обувь.
В детском саду №191 четырехлетний мальчик Ильгиз Гибадуллин пошел в туалет, запнулся и получил закрытый перелом руки, сообщает «Вся Уфа».
Мама пострадавшего малыша Зухра Гибадуллина рассказала, что сумма компенсации составила одну тысячу рублей.
Мальчик рассказал маме, что в садике его толкнула воспитательница, но в дошкольном учреждении от обвинений открещиваются. Заведующая садиком рассказала, что как только узнала о несчастном случае, тут же оказала первую помощь ребенку.
В ходе проверки не было выявлено причин, которые могли бы стать следствием для несчастного случая. Специалист по охране труда отдела образования Советского района сообщила, что скорее всего причиной несчастного случая стала обувь, несоответствующая требованиям безопасности – носок был расклеен и раскрыт, а застежка не работала.