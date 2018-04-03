В Уфе в садике малыш получил закрытый перелом

В детском саду №191 четырехлетний мальчик Ильгиз Гибадуллин пошел в туалет, запнулся и получил закрытый перелом руки, сообщает «Вся Уфа».

Мама пострадавшего малыша Зухра Гибадуллина рассказала, что сумма компенсации составила одну тысячу рублей.

Мальчик рассказал маме, что в садике его толкнула воспитательница, но в дошкольном учреждении от обвинений открещиваются. Заведующая садиком рассказала, что как только узнала о несчастном случае, тут же оказала первую помощь ребенку.