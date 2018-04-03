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В Нефтекамске загорелся городской рынок
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В Нефтекамске загорелся городской рынок

Сегодня, 22:38ПроисшествияРазиф Абдуллин
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