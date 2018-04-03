В Нефтекамске загорелся городской рынок

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Снимок с места события прислали в редакцию в 22.04 уфимского времени.
В башкирском городе Нефтекамск загорелся центральный городской рынок, сообщил Медиакорсети наш читатель, проезжавший мимо.
В качестве доказательства он прислал этот снимок.
В социальных сетях уже распространяется видео пожара. Вот видео из группы "Типичный Нефтекамск" Вконтакте, оно появилось в 22.21 уфимского времени.
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