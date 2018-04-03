В Нефтекамске загорелся городской рынок

В башкирском городе Нефтекамск загорелся центральный городской рынок, сообщил Медиакорсети наш читатель, проезжавший мимо.

В качестве доказательства он прислал этот снимок.

В социальных сетях уже распространяется видео пожара. Вот видео из группы "Типичный Нефтекамск" Вконтакте, оно появилось в 22.21 уфимского времени.