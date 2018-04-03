В Башкирии руководителя отделения «Почты России» осудят за мошенничество
Сегодня, 11:58ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина пытался заработать на продаже киосков.
38-летний житель Аургазинского района обвиняется по статье «Покушение на мошенничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры Стерлитамака.
В ноябре прошлого года в «Почту России» обратился индивидуальный предприниматель, чтобы купить торговые киоски, находящиеся на балансе организации. Руководитель филиала сообщил, что купля-продажа обойдется в 30 тысяч рублей и только с его, руководителя, разрешения. Приобрести киоски мог беспрепятственно любой желающий.
В январе 2018 года руководитель получил от предпринимателя оговоренную сумму и был задержан полицейскими с поличным.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.
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