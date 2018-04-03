В Башкирии руководителя отделения «Почты России» осудят за мошенничество

В ноябре прошлого года в «Почту России» обратился индивидуальный предприниматель, чтобы купить торговые киоски, находящиеся на балансе организации. Руководитель филиала сообщил, что купля-продажа обойдется в 30 тысяч рублей и только с его, руководителя, разрешения. Приобрести киоски мог беспрепятственно любой желающий.