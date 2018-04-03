Массовое ДТП в Башкирии: фура въехала в грузовик

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Информация о пострадавших уточняется.
Днем 2 апреля на 1543 километре федеральной трассы М-5 произошла массовая авария, сообщили в группе «БашДТП» в социальной сети.
Как утверждают очевидцы, фура въехала в грузовик, из-за чего столкнулись «Freightliner», «Iveco» и «Лада Калина».
Сейчас выясняется информация о состоянии водителей и пассажиров столкнувшихся автомобилей.
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