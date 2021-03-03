В Уфе мужчины устроили драку с лопатой и пневматическим пистолетом из-за собаки

В Уфе мужчины устроили драку с лопатой и пневматическим пистолетом из-за собаки

Сегодня, 13:03ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com
В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ударившего соседа пневматическим оружием.

Накануне в 17:38 в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что вблизи дома на улице Набережной мужчину избивают предметов, похожим на пистолет. По прибытию росгвардейцы обнаружили двух дерущихся на дороге около частных домов. У одно мужчины в руках была лопата, у другого — пневматический пистолет. Когда они заметили правоохранителей, драка прекратилась.

Потерпевший рассказал, что услышал во дворе лающую собаку. По камерам видеонаблюдения он увидел соседа, который направил пистолет на животное. 63-летний уфимец вышел разобраться, а конфликт перерос в драку. Тогда в правоохранительные органы позвонила его супруга.

Росгвардейцы задержали ранее судимого за грабеж 40-летнего мужчину, которого для дальнейшей работы передали сотрудникам полиции.

БашкирияДракаУфа
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