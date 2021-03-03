В Уфе мужчины устроили драку с лопатой и пневматическим пистолетом из-за собаки

Накануне в 17:38 в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что вблизи дома на улице Набережной мужчину избивают предметов, похожим на пистолет. По прибытию росгвардейцы обнаружили двух дерущихся на дороге около частных домов. У одно мужчины в руках была лопата, у другого — пневматический пистолет. Когда они заметили правоохранителей, драка прекратилась.