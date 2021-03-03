В Башкирии в аварии с двумя грузовыми машинами пострадали три человека

В Башкирии в аварии с двумя грузовыми машинами пострадали три человека

Сегодня, 09:27ПроисшествияАнна КононоваФото: Динар Гильмутдинов / facebook
Накануне, 2 марта, в Аургазинском районе Башкирии произошла авария с участием легковушки и двух грузовых машин. Об этом сообщил глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ДТП случилось на 70 километре дороги Уфа-Оренбург. 18-летний житель Иглинского района на «Nissan Almera», предположительно, из-за метели и сильного снегопада столкнулся с попутным грузовиком «Skania». После удара легковушку отбросила в попутный грузовойфургон «ГАЗон Next». В результате аварии пассажиры «Nissan», двое уфимцев 25 и 26 лет, а также 24-летняя девушка, с травмами доставлены в больницу.

Как сообщает ГИБДД, несмотря на небольшой стаж вождения, водитель легкового авто 54 раза привлекался к административной ответственности. Сотрудники устанавливают причины и условия возникновения ДТП.

Всего 2 марта на дорогах Башкирии произошло 10 автоаварий, в которых пострадали 13 человек.

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