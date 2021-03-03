В Башкирии 7-летний ребенок выпрыгнул в окно во время пожара в доме

По данным МЧС, возгорание произошло в частном доме по улице Полевая, 39. В доме остались три человека. На момент прибытия пожарных установлено, что в момент возгорания в доме сработал пожарный извещатель, в результате чего 7-летняя девочка сама покинула здание через окно. Родителей спасли сотрудники МЧС.
В настоящее время пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
В пресс-службе управления также сообщили, что на помощь пришли соседи погорельцев. Они стучали по окнам и тогда сработал извещатель.
Напомним, 20 февраля ночью в одном из домов села Старобалтачево Балтачевского района произошел пожар. Благодаря пожарному извещателю владельцу дома Азату Султанову, его супруге и дочери удалось спастись.