В Башкирии 7-летний ребенок выпрыгнул в окно во время пожара в доме

В Башкирии 7-летний ребенок выпрыгнул в окно во время пожара в доме

Сегодня, 10:11ПроисшествияАнна КононоваФото: МЧС по РБ
Сегодня, 3 марта, в 06:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Туймазах.

По данным МЧС, возгорание произошло в частном доме по улице Полевая, 39. В доме остались три человека. На момент прибытия пожарных установлено, что в момент возгорания в доме сработал пожарный извещатель, в результате чего 7-летняя девочка сама покинула здание через окно. Родителей спасли сотрудники МЧС.

В настоящее время пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

В пресс-службе управления также сообщили, что на помощь пришли соседи погорельцев. Они стучали по окнам и тогда сработал извещатель.

Напомним, 20 февраля ночью в одном из домов села Старобалтачево Балтачевского района произошел пожар. Благодаря пожарному извещателю владельцу дома Азату Султанову, его супруге и дочери удалось спастись.

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